«Хочу, чтобы Новак и Янник играли больше 7 часов». Медведев – после выхода в полуфинал АО

Даниил Медведев – в полуфинале Australian Open – 2024. Сегодня он в пяти сетах справился с Хубертом Хуркачем и теперь ждёт своего следующего соперника – им станет либо Карлос Алькарас, либо Александр Зверев. На пресс-конференции россиянин рассказал об усталости, восстановлении и выразил надежду, что если пробьётся в финал, то в другом полуфинале Янник Синнер и Новак Джокович измотают друг друга до невозможности.

«Неважно, если после матча хочется сдохнуть, потому что дальше – выходной»

— Что стало решающим в пятом сете?

— Тяжело. Знаю, что Хуби умеет играть, и сегодня, на мой взгляд, он играл очень хорошо. Казалось, во всех геймах, может, за исключением первых двух в первом сете — где у меня был хоть маленький шанс, мне удавалось его использовать. Очень доволен и горжусь этим, ведь он не даёт много шансов.

Чуть лучше играл на своей подаче. Не знаю почему, но моя подача не доставляет Хуби столько забот, сколько другим. Ощущение, что другие игроки не очень-то любят играть против меня – я подаю эйсы, они нечасто забирают мои подачи. А Хуби отбивает почти все мои подачи. Тяжёлый соперник, но от этого ещё приятнее победить и выйти в полуфинал.

— Чувствовали, что он испытывает вас у сетки?

— Хуби – один из лучших в туре по ударам с лёта, где-то в топ-3. На самом деле, рад, что смог взять несколько хороших очков у сетки. У него тоже получались потрясающие удары. Но особенно в пятом сете у меня получилось сделать много хорошего при выходах вперёд. Очень горжусь многими вещами в этом матче.

— До этого вы играли пятисетовик до 3:39, сейчас – пятисетовик на жаре. Как себя чувствуете, нормально?

— Всегда одинаково. Играть до полчетвёртого было тяжело, потому что, если честно, с Феликсом я играл на 80% от своих физических возможностей, а обычно начинаешь со 100-процентными силами, и потом процент снижается. Если устал, силы уходят быстрее. Сегодня уже после первого сета сил осталось процентов 80. Но хотя бы начал со 100%, не как с Феликсом. Рад, что смог нарастить обороты и выиграть чуть легче.

После каждого матча я уничтожен. Но потом мы хорошо работаем. Одного выходного достаточно, чтобы на следующий день хорошо себя чувствовать. Пока что всё отлично в начале матчей, а это важно. Затем стараешься выиграть, и неважно, если после матча хочется сдохнуть, потому что дальше у тебя выходной.

«Если попаду на Карлоса, постараюсь усложнить ему жизнь»

— Если дальше Алькарас, что ждёте от такого матча? Что вынесли из полуфинала US Open? Здесь он сильнее, чем тогда?

— Тяжело сказать, сильнее ли, потому что Карлос всегда хорош. Бывает, что иногда ты больше в огне, тогда выигрываешь «Большой шлем». А в другие недели тебе может не хватать чего-то важного, но он всегда хорошо играет. Посмотрим, для начала это будет интересный матч. Я возьму что-то из того матча US Open, но и он тоже. Посмотрим, как всё сложится. Постараюсь усложнить ему жизнь. В тот раз я не смог сделать то, что хотел. Но, если честно, в том сезоне я ментально очень устал. Хотя и он тоже, наверное. Не в оправдание, но постараюсь сделать всё возможное, на кого бы ни вышел. Если на Карлоса, то постараюсь что-то ему противопоставить.

— Думаете, ваш матч поставят на вечер с учётом того, что Новак с Янником играли вчера? Что дадут вам побольше времени на восстановление?

— Думаю, почти наверняка так и будет. Если не ошибаюсь, это даже в расписании перед турниром было прописано. Я не против. Не знаю, будет ли жарко. Что меня удивляет в Австралии, что тут может быть и 20, и 30 градусов. При 30 градусах, конечно, тяжелее, но, когда выходит солнце, уже неважно, какая погода. Просто жарко. В матче с Боргесом было градусов 20, однако на солнце мне было очень тяжело.

Вечером – нормально. Ну и, полагаю, уже не будет стартов в 11 вечера, потому что в расписании всего два матча. Конечно, если они не будут играть семь часов, но это вряд ли.

Материалы по теме «Просто хочу поспать». Медведев оставил послание на камере после выхода в полуфинал AO

— Вы рассказывали здесь и об усталости, и о том, что силы есть. Вы ожидаете определённых ощущений в определённые моменты матча или чувствуете, что скоро устанете? Как это вообще работает?

— Без понятия. Может, стоит получше разобрать этот момент, потому что мы с командой стараемся вывести меня на 100% от моих возможностей. Думаю, у нас это получается. Вопрос в том, надо ли работать над этим, уделять этому особое внимание, скажем, с 14 до 20 лет?

Я так говорю, потому что некоторые, Хуби, например, играют пятисетовики, 7:6 в пятом сете, и потом выглядят в порядке в раздевалке. Просто в порядке. И я такой – вау. Он хорошо выглядел? Да. Вот об этом я и говорю.

Может, дело в метаболизме и генетике. Если честно, без понятия. Знаю, что устаю. Бьюсь как могу. Мы с командой работаем, чтобы я был готов. Все же пашут. Я лет с 22-23, когда решил более профессионально подходить к делу, стал делать определённые вещи с командой. Если бы не делал этого, то сегодня после трёх сетов был бы уже всё. Может, даже пришлось бы сняться с матча. В матче с Новаком на первом Кубке Дэвиса у меня уже при 1:0 во втором сете пошли судороги. Я тогда выиграл первый сет, сразу сделал брейк во втором, потом повёл 3:0, но уже после первого гейма пошли судороги, и в итоге я буквально упал на корт и снялся с матча.

Да, я стараюсь как могу. Хотелось бы не уставать, не обращать внимания на жару, но это не про меня. Однако я стараюсь выигрывать так, как умею.

— На этом турнире вы 18 раз отдавали свою подачу, но, может, вам придаёт уверенности, что вы дошли до полуфинала, хотя ещё не разыгрались на подаче? Может, надо будет что-то поменять с Алькарасом или Зверевым?

— Посмотрим. Новак тоже часто отдаёт свою подачу. Может, дело в мячах или в корте. На «Род Лэйвер-арене» одна сторона против ветра. Это тяжело. Если не ошибаюсь, сегодня я все свои подачи на этой стороне проиграл. На этой стороне очень тяжело подавать. Если не бьёшь 220, как Хуби, оттуда намного легче играть на приёме, всегда получается поддавить соперника.

Я не слишком беспокоюсь на этот счёт, тем более всё равно выигрываю матчи. Думаю, я на самом деле хорошо играю на подаче. Но хорошо, что смог выйти в полуфинал, несмотря на 18 брейков.

— Игроки и эксперты расходятся во мнениях о скорости корта. Что вы думаете как специалист по харду?

— Тяжело сказать, потому что мячи очень странные. Их старались сделать твёрже, чтобы они дольше держались. Думаю, у них не получилось этого сделать, но, когда мяч новый, он супербыстрый. И корт кажется быстрым. Мячи нереально быстрые — как пули. Чуть посильнее ударишь, и он улетает в ограждение.

Если пару геймов хорошо подавать, то через три-четыре гейма мячи изнашиваются. Но если играешь с соперником, который любит длинные розыгрыши, то делаешь шесть-семь ударов, и мяч – всё. Это совсем другая история, играешь долго. Не получится сделать виннер, приходится играть длинный розыгрыш. Корт тоже довольно быстрый. Точно не медленный. Очень большая разница между новыми мячами и мячами после двух-трёх геймов.

В матче Томпсона и Вукича при «ровно» был розыгрыш из 50 ударов. Казалось, у них не получается нанести удар по мячу, и я сказал тренеру – давай считать геймы. Это было как раз перед сменой мячей. Было забавно смотреть, видно было, что сделать виннер – вообще без шансов и что всё решит чья-то ошибка.

«Если выйду в финал, хочу, чтобы Новак с Янником играли больше семи часов»

— Хочу спросить о другом полуфинале. У Новака 10 побед в 10 полуфиналах здесь и 10 из 10 — в финалах. Надеетесь, что Янник сможет его выбить, или считаете, что в Австралии, чтобы пройти миссию, надо обязательно обыгрывать Новака?

— Янник так здорово сейчас играет… Скажем, я выйду в финал, и если вы меня спросите, с кем я хочу там играть – с Новаком, который здесь никогда не проигрывал и идёт на безумную статистику, или с Янником, который не отдаёт сет, даже уступая 1:5 на тай-брейке, то я не знаю (улыбается). Правда не знаю. Хочу, чтобы они играли семь с половиной часов, чтобы было 30:28 на тай-брейке в пятом сете. И тогда посмотрим, будут ли они уставшими в воскресенье.

Да нет, думаю, будет классный матч. Постараюсь как можно больше посмотреть. Буду готовиться к своему матчу, но, если будет время, обязательно буду смотреть. У них было великолепное противостояние в конце сезона в Турине и на Кубке Дэвиса. Я буду наслаждаться их матчем, и посмотрим, кто возьмёт верх. А потом, надеюсь, вы сможете меня что-то спросить перед финалом (улыбается).

— Вы уже привыкли к полуфиналам и финалам «Больших шлемов». На вторую неделю «Шлемов» становится тише, это помогает вам концентрироваться?

— Люблю концовку турниров. Помню, на своём первом или втором финальном турнире ATP думал – вау, странно, вначале всегда так много народу вокруг, а потом становится тихо. На «Больших шлемах» это кажется ещё более странным.

Но после двух-трёх финалов привык, и мне стало это даже нравиться. Понимаешь, что, если ты ещё тут, когда уже почти никого не осталось, значит, ты отлично справляешься. И никто тебя не отвлекает, вокруг никого нет, так что иди и постарайся выиграть. Мне нравится это ощущение. Надеюсь, буду здесь в воскресенье.