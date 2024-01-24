Кафельников — о поражении Калинской: Чжэн в критические моменты играла лучше

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение 75-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь.

«Чжэн в какие-то критические моменты играла лучше. Но это спорт. Была абсолютна равная игра. Аня молодец, вышла в четвертьфинал Australian Open. Обидное поражение, ничего не сделаешь. Но для Калинской — это большой шаг вперёд», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В полуфинале Australian Open Циньвэнь сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии завершится 27 января.