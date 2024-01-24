Ник Кирьос восхитился подачей Зверева в матче с Алькарасом на Australian Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу немца Александра Зверева (6) над испанцем Карлосом Алькарасом (2) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Алькарас был фаворитом этого матча, но я играл со Зверевым около девяти раз и знаю, что он боец. У него стиль игры, с помощью которого он может контролировать сильные подачи Алькараса.

Мы давно не видели от Алькараса того, что было в этих первых двух сетах. Он был человеком – допускал так много невынужденных ошибок, нервничал.

На самом деле, я говорил всем своим друзьям, что у Зверева есть шанс на победу. Алькарас выглядел на этом турнире человеком, он не был невероятным. А Зверев показал безупречный теннис. У него 85% на первой подаче. Подавать так сильно и эффективно в матче с таким возвращающим игроком, как Алькарас, просто нереально. Я со своей сильной подачей не думаю, что когда-либо подавал на 85%», — приводит слова Кирьоса Eurosport.