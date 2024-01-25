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Ник Кирьос – тем, кто пишет о завершении его карьеры: не надо распространять мусор

Ник Кирьос – тем, кто пишет о завершении его карьеры: не надо распространять мусор
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос резко отреагировал на разговоры о том, что он завершает профессиональную карьеру. Они начались из-за недавнего интервью игрока, в котором он говорит следующее: «Часть меня понимает, что моё время в спорте, возможно, подошло к концу». При этом официальных заявлений Ник не делал. Однако медиа на фоне работы австралийца комментатором подхватили данные слова, интерпретируя их в ином ключе.

«Внимание… Я не заканчиваю карьеру (эмодзи «смех до слёз»). Пожалуйста, не надо распространять этот мусор. Я вернусь и уже скоро буду снова освещать корт своим присутствием», – написал Кирьос в своих социальных сетях.

Напомним, Кирьос второй год подряд снялся с Australian Open из-за травмы. Ник ещё не до конца оправился от проблем с оперированным коленом и локтем.

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