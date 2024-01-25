Веснина считает, что Медведев способен выиграть Australian Open

Олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина ответила, сможет ли чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев с третьей попытки (2021, 2022) выиграть Australian Open.

В данный момент Медведев (3) дошёл до полуфинала, где сразится с немцем Александром Зверевым (6).

«Я думаю, сумеет, почему нет. Он обыгрывал и Джоковича, и тех соперников, которые есть, он их всех обыгрывал. Поэтому всё возможно, мячик круглый. Даниил знает свои возможности, главное, здоровье, чтобы хватило сил. Потому что формат пятисетовых матчей отнимает очень много сил. Надеюсь, что Даниилу их хватит и он победит на Australian Open», — приводит слова Весниной Metaratings.