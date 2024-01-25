Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина считает, что Медведев способен выиграть Australian Open

Веснина считает, что Медведев способен выиграть Australian Open
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина ответила, сможет ли чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев с третьей попытки (2021, 2022) выиграть Australian Open.

В данный момент Медведев (3) дошёл до полуфинала, где сразится с немцем Александром Зверевым (6).

«Я думаю, сумеет, почему нет. Он обыгрывал и Джоковича, и тех соперников, которые есть, он их всех обыгрывал. Поэтому всё возможно, мячик круглый. Даниил знает свои возможности, главное, здоровье, чтобы хватило сил. Потому что формат пятисетовых матчей отнимает очень много сил. Надеюсь, что Даниилу их хватит и он победит на Australian Open», — приводит слова Весниной Metaratings.

Материалы по теме
Какая воля! Медведев за 4 часа дожал поляка в пяти сетах и выиграл битву за полуфинал AO
Какая воля! Медведев за 4 часа дожал поляка в пяти сетах и выиграл битву за полуфинал AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android