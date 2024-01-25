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Ник Кирьос: Алькарасу не нужно всегда устраивать шоу

Ник Кирьос: Алькарасу не нужно всегда устраивать шоу
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об игре испанца Карлоса Алькараса после поражения в матче с немцем Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Ему не нужно всегда устраивать шоу… Он и так достаточно хорош! Люди приходят и платят, чтобы посмотреть, как Алькарас играет таким, какой он есть, и как он играет всё время, и ему не обязательно быть таким зрелищным и наносить такие сумасшедшие удары. За ним интересно наблюдать, если он просто появляется. Он всегда так делал», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.

Напомним, в полуфинале турнира Зверев сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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