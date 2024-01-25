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Алькарас, Вавринка и Чилич сыграют на турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Алькарас, Вавринка и Чилич сыграют на турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро
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Стал известен заявочный список турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который пройдёт с 19 по 25 февраля.

Заявку возглавил вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания). Кроме того, на турнире выступят чилиец Николас Харри (18), аргентинец Франсиско Серундоло (21), действующий победитель турнира Кэмерон Норри (Великобритания, 22) и швейцарец Стэн Вавринка (56).

Сообщается, что уайлд-кард от организаторов получит бразилец Густаво Эйде, защищённым рейтингом воспользуется хорват Марин Чилич.

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

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