Алькарас, Вавринка и Чилич сыграют на турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Стал известен заявочный список турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который пройдёт с 19 по 25 февраля.

Заявку возглавил вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания). Кроме того, на турнире выступят чилиец Николас Харри (18), аргентинец Франсиско Серундоло (21), действующий победитель турнира Кэмерон Норри (Великобритания, 22) и швейцарец Стэн Вавринка (56).

Сообщается, что уайлд-кард от организаторов получит бразилец Густаво Эйде, защищённым рейтингом воспользуется хорват Марин Чилич.

Полный заявочный лист выглядит таким образом: