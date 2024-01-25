Кирьос рассказал о моменте, который заставил его изменить отношение к теннису

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о поворотном моменте в карьере.

«Такой момент был, когда я обыграл Надаля на центральном корте на Уимблдоне. Тогда я ещё учился и ещё не знал, насколько хорош. Я просто играл, участвовал в турнирах, а потом увидел список игроков, которые достигли того, чего достиг я. Там были Федерер, Энди Маррей, и я подумал: «Возможно, мне стоит начать относиться к этому более серьёзно. Может, мне стоит отказаться от видеоигр по шесть часов в день и действительно тренироваться».

Я не был спортивно одарён. Я был всего лишь 19-летним тощим парнем из Канберры. Мой тренер подталкивал меня вперёд, потому что, наверно, видел потенциал. Мы с родителями очень благодарны за это. Если бы я был главным на этом пути, не думаю, что достиг бы своего максимума», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Good Trouble With Nick Kyrgios.

Напомним, в 19 лет Кирьос обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвёртом раунде Уимблдона-2014.