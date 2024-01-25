Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Играл с Медведевым, а теперь пойду в душ рядом с ним». Кирьос — об общих раздевалках

«Играл с Медведевым, а теперь пойду в душ рядом с ним». Кирьос — об общих раздевалках
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о том, что соперники находятся в общей раздевалке перед матчами и после их завершения.

«Особенность тенниса заключается в том, что все думают, будто это индивидуальный спорт. Но мы с другими спортсменами принимаем душ рядом, обедаем вместе. Мы видим соперников за несколько минут до выхода на корт, и это самая безумная вещь в спорте. Обычно, если есть отдельные раздевалки, ты не видишь соперника весь день и настраиваешься на его уничтожение на корте.

В 2022 году на US Open мы с Медведевым готовились к выходу на корт, вместе сидели в раздевалке и смотрели концовку предыдущего матча. Потом мы собрали вещи и пошли играть. Когда вернулись в раздевалку, пошли в душ и были единственными людьми в раздевалке. Так что да, в теннисе нет командной атмосферы, но такое ощущение, что мы делаем всё как команда. Потому что вот я только что играл с Медведевым за сотни тысяч долларов, а теперь пойду принимать душ рядом с ним», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Good Trouble With Nick Kyrgios.

Материалы по теме
Кирьос рассказал о моменте, который заставил его изменить отношение к теннису
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android