«Играл с Медведевым, а теперь пойду в душ рядом с ним». Кирьос — об общих раздевалках

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о том, что соперники находятся в общей раздевалке перед матчами и после их завершения.

«Особенность тенниса заключается в том, что все думают, будто это индивидуальный спорт. Но мы с другими спортсменами принимаем душ рядом, обедаем вместе. Мы видим соперников за несколько минут до выхода на корт, и это самая безумная вещь в спорте. Обычно, если есть отдельные раздевалки, ты не видишь соперника весь день и настраиваешься на его уничтожение на корте.

В 2022 году на US Open мы с Медведевым готовились к выходу на корт, вместе сидели в раздевалке и смотрели концовку предыдущего матча. Потом мы собрали вещи и пошли играть. Когда вернулись в раздевалку, пошли в душ и были единственными людьми в раздевалке. Так что да, в теннисе нет командной атмосферы, но такое ощущение, что мы делаем всё как команда. Потому что вот я только что играл с Медведевым за сотни тысяч долларов, а теперь пойду принимать душ рядом с ним», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Good Trouble With Nick Kyrgios.