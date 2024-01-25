Ник Кирьос опубликовал совместное фото с Циципасом, с которым у него были конфликты

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях совместное фото с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом. Также в кадр попал австралиец Танаси Коккинакис, с которым Кирьос выиграл Australian Open – 2022 в парном разряде.

«Скоро всё может удачно сложиться для команды Греции», — подписал фото Кирьос.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Совместное фото Кирьоса и Циципаса примечательно тем, что между теннисистами неоднократно возникали конфликты. В частности, один из крупных произошёл на успешном для Ника Уимблдоне-2022: Циципас был недоволен поведением соперника весь матч и даже со злости выбил мяч на трибуны, Кирьос, в свою очередь, тут же начал требовать дисквалификацию. После поражения Стефанос заявил, что Ник «постоянно задирает соперников», а ещё позднее назвал подход Кирьоса к теннису «необразованным».

Интересно, что на текущем Открытом чемпионате Австралии Кирьос, работающий на турнире комментатором, выдвинул кандидатуру именно Циципаса на завоевание титула. Стефанос, в итоге, сумел дойти лишь до 1/8 финала.