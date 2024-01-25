Алина Корнеева: обожаю мясо и фрукты. За последний кусочек булочки готова драться

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева ответила, придерживается ли диет.

«Диеты не придерживаюсь. Обожаю мясо и фрукты, стараюсь минимизировать сладкое, но иногда бывают срывы. За последний кусочек булочки готова драться до конца», — написала Корнеева в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Ранее Корнеева впервые в карьере выступила на взрослом мэйджоре. На Открытом чемпионате Австралии Алина успешно преодолела квалификацию, а в основной сетке смогла пройти один круг, обыграв 52-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо.

В прошлом сезоне Корнеева выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она одолела соотечественницу Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. Позднее Алина завоевала взрослый титул, разгромив в финале турнира ITF (W-100) в Португалии представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). А в конце сезона Корнеева стала победительницей юниорского Итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF), который прошёл в Чэнду (Китай).