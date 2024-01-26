Новак Джокович – Янник Синнер: итальянец выиграл в первом сете матча 1/2 финала AO

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Первый сет матча завершился победой Синнера со счётом 6:1.

Счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу серба. Джокович выиграл первые три матча между ними, включая встречи на Уимблдоне в 2022 и 2023 годах, но в конце прошлого сезона Синнер одержал сразу две победы — на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине и в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. При этом Новак оказался сильнее в финале того же Итогового чемпионата — 2023.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Australian Open — 2024.