Российский теннисист сыграет в финале мужского Australian Open в восьмой раз в истории

Сегодня, 26 января, российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии — 2024, в тяжёлом матче полуфинала обыграв шестую ракетку мира из Германии Александра Зверева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Это восьмой раз в истории, когда россиянин сыграет в финале мужского Australian Open.

Первым российским теннисистом, вышедшим в финал Australian Open, стал Евгений Кафельников в 1999 году, который тогда завоевал титул турнира. В 2000 году Кафельников также играл в финале соревнований, однако в четырёх сетах уступил американцу Андре Агасси.

Трижды в финале Открытого чемпионата Австралии играл другой россиянин, Марат Сафин. Он был финалистом турнира в 2002 и в 2004 годах, но проиграл титульные матчи шведу Томасу Юханссону и швейцарцу Роджеру Федереру соответственно. А в 2005 году Сафин стал чемпионом турнира, одолев в финале австралийца Ллейтона Хьюитта.

Для Даниила Медведева это будет третий финал Australian Open в карьере. Предыдущие два завершились поражением: в 2021 году россиянин проиграл в трёх сетах сербу Новаку Джоковичу, а в 2022 году в пяти сетах в драматичном матче потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

В воскресенье, 28 января, Даниилу Медведеву предстоит матч за звание победителя Открытого чемпионата Австралии с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.