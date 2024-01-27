Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко: где смотреть финал Australian Open, во сколько начало

27 января состоится финальный матч женского одиночного турнира Australian Open — 2024 между 15-м номером в рейтинге WTA китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь (12-й посев на Открытом чемпионате Австралии) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, посеянной на турнире под вторым номером. Соболенко является действующим победителем Australian Open.
Матч начнётся около 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.
|1
|2
|3
|
|
В активе Соболенко 13 выигранных титулов за карьеру, в том числе один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии — 2023. Чжэн Циньвэнь выиграла два титула, оба — в 2023 году.
- 27 января 2024
-
07:33
-
00:53
-
00:02
- 26 января 2024
-
23:31
-
23:06
-
23:03
-
21:23
-
21:13
-
20:55
-
20:26
-
20:12
-
20:05
-
19:53
-
19:31
-
19:10
-
18:48
-
18:19
-
18:19
-
18:05
-
18:02
-
17:57
-
17:57
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:18
-
17:13
-
17:11
-
17:06
-
16:56