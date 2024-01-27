Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко: где смотреть финал Australian Open, во сколько начало

27 января состоится финальный матч женского одиночного турнира Australian Open — 2024 между 15-м номером в рейтинге WTA китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь (12-й посев на Открытом чемпионате Австралии) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, посеянной на турнире под вторым номером. Соболенко является действующим победителем Australian Open.

Матч начнётся около 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

В активе Соболенко 13 выигранных титулов за карьеру, в том числе один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии — 2023. Чжэн Циньвэнь выиграла два титула, оба — в 2023 году.