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Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко: где смотреть финал Australian Open, во сколько начало

Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко: где смотреть финал Australian Open, во сколько начало
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27 января состоится финальный матч женского одиночного турнира Australian Open — 2024 между 15-м номером в рейтинге WTA китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь (12-й посев на Открытом чемпионате Австралии) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, посеянной на турнире под вторым номером. Соболенко является действующим победителем Australian Open.

Матч начнётся около 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open (ж). Финал
27 января 2024, суббота. 11:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В активе Соболенко 13 выигранных титулов за карьеру, в том числе один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии — 2023. Чжэн Циньвэнь выиграла два титула, оба — в 2023 году.

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