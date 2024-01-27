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16-летняя теннисистка из Словакии выиграла юниорский Australian Open — 2024

16-летняя теннисистка из Словакии выиграла юниорский Australian Open — 2024
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16-летняя словацкая теннисистка Рената Ямрихова стала чемпионкой юниорского Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В финале соревнований посеянная под первым номером Ямрихова со счётом 6:4, 6:1 обыграла 15-летнюю представительницу Австралии Эмерсон Джонс (6). Встреча девушек продлилась 1 час 2 минуты. Ямрихова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Джонс четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Отметим, что в прошлом году победительницей юниорского Australian Open — 2024 стала россиянка Алина Корнеева, в финале обыгравшая соотечественницу Мирру Андрееву. Обе теннисистки уже активно играют в WTA-туре.

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