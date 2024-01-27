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Беккер назвал фаворита матча Медведев — Синнер в финале Australian Open

Беккер назвал фаворита матча Медведев — Синнер в финале Australian Open
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер назвал фаворита финального матча у мужчин на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, за титул сразятся чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3) и четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер (4).

«Я считаю Синнера фаворитом, особенно учитывая то, сколько игрового времени у Медведева на данный момент. На данный момент он провёл на корте более 20 часов. Синнер же всегда выигрывал в трёх сетах до полуфинала с Джоковичем», — приводит слова Беккера Eurosport.

Отметим, что для Синнера этот финал на ТБШ станет дебютным в карьере, Медведев же только на AO дошёл до решающей стадии уже третий раз.

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