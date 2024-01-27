Супруга Медведева отреагировала на выход Даниила в финал Australian Open — 2024

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, отреагировала на выход мужа в финал Открытого чемпионата Австралии – 2024. Дарья не приехала вместе с супругом в Мельбурн.

Дарья опубликовала в соцсетях фото Даниила, добавив к нему эмодзи «сердце» и смайлик «лицо с пальцем у рта» (тсс, тихо).

Напомним, в полуфинале Australian Open — 2024 Медведев (3) в ожесточённой битве одолел олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, шестую ракетку мира немца Александра Зверева (6). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.

За второй в карьере титул на ТБШ Медведев сразится с 22-летнем итальянцем Янником Синнером (4).