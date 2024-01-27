«Надеюсь, используем шанс сыграть не с Рафой и Джоковичем». Тренер Медведева — о финале АО

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара считает полуфинал с Александром Зверевым, где его подопечный совершил невероятный камбэк с 0:2 по сетам, самым сумасшедшим матчем в карьере россиянина. И надеется, что в финале с Янником Синнером за Медведева сыграет опыт. Читаем пресс-конференцию Сервара накануне решающего поединка.

«Матч со Зверевым — самый сумасшедший в карьере Даниила»

— Вы видели много сумасшедших матчей Медведева. На какое место поставите полуфинал со Зверевым?

— На первое! Но я помню четвертьфинал здесь с Феликсом. Там был похожий сценарий, тоже 0:2 по сетам. Сложно представлять, как можно найти решение. Сегодня было что-то похожее, особенно после двух сетов. Особенно после того, как в первом сете всё было плохо – подача плохая, уступал два брейка, вернулся, потом снова проиграл свою подачу. Во втором сете было ощущение, что да, он подаёт не очень, и я не вижу, как он может это сделать.

А потом у меня было ощущение, что… Он после какого-то матча говорил, что думал – ладно, значит, завтра самолёт. Мне кажется, ему это помогло расслабиться, найти ритм на подаче. Подача пошла гораздо лучше, что-то изменилось. Конечно, игра изменилась. Он стал ближе выходить на приёме, а с задней линии стал играть более агрессивно, атаковал. Он нашёл собственное решение. Результат вы видели.

— Каково вам сидеть в боксе, когда играет Даниил? Если матч складывается не в его пользу, он может расстраиваться и направлять эти эмоции на вас.

— В таких случаях я всегда думаю – ну ладно. Я знаю, когда он вот так злится, то это не на меня. Я это знаю и понимаю, что он в беде, у него нет решения, поэтому он так реагирует. Я стараюсь как-то показать ему, сделать что-то, чтобы ему пришла новая идея, чтобы он почувствовал что-то другое. Он метрах в 60 от меня, и я не понимаю, что он говорит, не слышу его. Просто чувствую, что он в беде.

Не помню, что сказал, но старался показать, что давай, сделай что-нибудь. Там не время что-то говорить. Просто давай! Заводи мотор и играй. Я даже почти обрадовался, что он в тот момент расстроился, потому что ему нужна была реакция. Нельзя было просто оставаться спокойным и чего-то ждать.

«Он — третья ракетка мира, а иногда ощущение, что разговариваю с подростком. Загадка»

— После победы он говорил, что раньше был недоволен тем, как заканчивал пятисетовики. Что изменилось, за счёт чего он стал таким зверем в пяти сетах?

— Я много чего слышал о его пятых сетах раньше. Медведев проиграл третий, четвёртый, пятый пятисетовик. Помню это время. Я всегда говорю – конечно, нам надо проанализировать, что ещё мы можем сделать иначе. Легко зацикливаться на чём-то, когда это становится всё больше и больше, но на самом деле, в этом ничего нет. Иногда это вопрос времени. У тебя не раз будут пятисетовики, и если думать о том, что тебе надо сделать, если биться, когда надо биться, то ты будешь выигрывать такие матчи. Надо просто выбросить это из головы и играть, и ты увидишь, что выиграешь пятый сет.

— Насколько Медведев до сих пор остаётся для вас загадкой?

— Не знаю, загадка ли, потому что в таких матчах я всегда думаю, что он может. Я знаю, что он всегда ищет решение, несмотря ни на что. Всегда. Я в этом уверен. И он очень сильно хочет победить. Так что я всегда чувствую, что у него есть шанс в любой ситуации.

Загадка скорее в том, что когда я спрашиваю его о его игре на корте, о том, на чём он концентрировался или что он мог сделать, когда не попал, то он даёт такие ответы, что я думаю: вау, я разговариваю с третьей ракеткой мира, бывшей первой ракеткой, победителем «Большого шлема», а ощущение — что с подростком! В этом иногда загадка.

«Надеюсь, мы используем шанс сыграть финал не с Рафой или Джоковичем»

— Он уже провёл 20 часов на корте. Расскажите о подготовке, до Australian Open вы не играли турниры. До сих пор считаете это правильным решением?

— Хороший вопрос. Посмотрим. Сегодня это хорошее решение, но посмотрим, будет ли оно хорошим в воскресенье. Думаю, если бы он провёл несколько матчей до турнира, то мог бы получше начать турнир. Такое у меня ощущение. Поговорим об этом после турнира.

Но иногда надо выбирать. Если пораньше приезжать в Австралию, значит, никакого отпуска, а отпуск нужен, чтобы обрести свежесть. Так что в каком-то плане это может быть не лучшим решением, а в другом плане – лучшим. И надо выбирать.

— Это первый финал Даниила здесь после тяжёлого поражения два года назад. Это поражение было самым тяжёлым в карьере Даниила?

— За него говорить не могу, а для меня это было не худшее поражение, не самое тяжёлое. Да, оно самое тяжёлое, потому что это финал «Большого шлема», а он вёл 2:0 по сетам и с брейком в третьем сете. Но если понимаешь теннис и смотришь на этот матч, то знаешь, что был близок, но на самом деле очень далеко.

— Ранее Медведев играл финалы против легенд, а теперь у него уже больше опыта в финалах, чем у соперника. Это что-то изменит?

— Хотелось бы, чтобы это стало решающим фактором, потому что Янник показывает потрясающий теннис. Он сегодня это доказал. Даниил играл против него в конце прошлого года, и это были тяжёлые матчи.

Это будет очень тяжёлый матч. Очень надеюсь, что первый финал немного его зажмёт, что он будет играть не так хорошо, даст нам возможность использовать шанс сыграть не против Джоковича или Надаля. Но в то же время перед ним тоже потрясающий игрок.