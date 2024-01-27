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Протестующие в пользу Палестины прервали женский финал Australian Open — 2024

Протестующие в пользу Палестины прервали женский финал Australian Open — 2024
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Небольшой паузой из-за протестов за «Свободу Палестины» ознаменовался второй сет финального матча у женщин на Открытом чемпионате Австралии – 2024, в котором за титул сражаются вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 15-й номер рейтинга WTA китаянка Чжэн Циньвэнь.

Это произошло, когда Циньвэнь подавала на победу в гейме при счёте 0:2 в пользу Соболенко во втором сете. Активисты на трибунах начали шуметь и мешать теннисистке исполнить подачу.

В данный момент счёт встречи 6:3, 3:1 в пользу Соболенко. Арина в нескольких геймах от успешной защиты титула.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024.

Australian Open (ж). Финал
27 января 2024, суббота. 11:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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