Протестующие в пользу Палестины прервали женский финал Australian Open — 2024
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Небольшой паузой из-за протестов за «Свободу Палестины» ознаменовался второй сет финального матча у женщин на Открытом чемпионате Австралии – 2024, в котором за титул сражаются вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 15-й номер рейтинга WTA китаянка Чжэн Циньвэнь.
Это произошло, когда Циньвэнь подавала на победу в гейме при счёте 0:2 в пользу Соболенко во втором сете. Активисты на трибунах начали шуметь и мешать теннисистке исполнить подачу.
В данный момент счёт встречи 6:3, 3:1 в пользу Соболенко. Арина в нескольких геймах от успешной защиты титула.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024.
Australian Open (ж). Финал
27 января 2024, суббота. 11:45 МСК
15
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
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