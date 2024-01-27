Арина Соболенко завоевала 2-й в карьере титул чемпионки турнира «Большого шлема»

Вторая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала второй в карьере титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

Ранее в финале Australian Open — 2024 Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15).

Напомним, дебютный титул на мэйджоре Соболенко завоевала также на Открытом чемпионате Австралии. В финале соревнований Арина со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 казахстанку Елену Рыбакину.

Всего в карьере Соболенко это 14-й титул на уровне WTA.