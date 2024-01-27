Соболенко выиграла Australian Open — 2024, не уступив ни сета
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Australian Open — 2024, не проиграв ни сета на пути к титулу.
- Так, в первом круге белоруска обыграла немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1).
- Во втором — Бренду Фрухвиртову из Чехии (6:3, 6:2).
- В третьем — Лесю Цуренко из Украины (6:0, 6:0).
- В четвёртом — американку Аманду Анисимову (6:3, 6:2).
- В четвертьфинале — чешку Барбору Крейчикову (6:2, 6:3).
- В полуфинале — Кори Гауфф из США (7:6 (7:2), 6:4).
И, наконец, сегодня в финальном матче белорусская теннисистка переиграла Чжэн Циньвэнь из Китая со счётом 6:3, 6:2.
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