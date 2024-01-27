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Соболенко выиграла Australian Open — 2024, не уступив ни сета

Соболенко выиграла Australian Open — 2024, не уступив ни сета
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Australian Open — 2024, не проиграв ни сета на пути к титулу.

  • Так, в первом круге белоруска обыграла немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1).
  • Во втором — Бренду Фрухвиртову из Чехии (6:3, 6:2).
  • В третьем — Лесю Цуренко из Украины (6:0, 6:0).
  • В четвёртом — американку Аманду Анисимову (6:3, 6:2).
  • В четвертьфинале — чешку Барбору Крейчикову (6:2, 6:3).
  • В полуфинале — Кори Гауфф из США (7:6 (7:2), 6:4).

И, наконец, сегодня в финальном матче белорусская теннисистка переиграла Чжэн Циньвэнь из Китая со счётом 6:3, 6:2.

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