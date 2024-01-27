Соболенко выиграла Australian Open — 2024, не уступив ни сета

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Australian Open — 2024, не проиграв ни сета на пути к титулу.

Так, в первом круге белоруска обыграла немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1).

Во втором — Бренду Фрухвиртову из Чехии (6:3, 6:2).

В третьем — Лесю Цуренко из Украины (6:0, 6:0).

В четвёртом — американку Аманду Анисимову (6:3, 6:2).

В четвертьфинале — чешку Барбору Крейчикову (6:2, 6:3).

В полуфинале — Кори Гауфф из США (7:6 (7:2), 6:4).

И, наконец, сегодня в финальном матче белорусская теннисистка переиграла Чжэн Циньвэнь из Китая со счётом 6:3, 6:2.