Арина Соболенко первой после Азаренко в 2013 году защитила титул на Australian Open

Вторая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно защитила свой титул на Открытом чемпионате Австралии.

В финале Australian Open — 2024 Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15). Напомним, дебютный титул на мэйджоре Соболенко завоевала также на Открытом чемпионате Австралии. В финале соревнований Арина со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 казахстанку Елену Рыбакину.

Соболенко – первая после соотечественницы Виктории Азаренко (в 2012 и 2013 годах), которой удалось добиться двух подряд побед на Australian Open.