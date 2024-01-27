Фото: счастливая Арина Соболенко получила трофей за победу на Australian Open — 2024

Вторая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко получила трофей за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, в финале Australian Open действующая чемпионка Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15).

Для Соболенко этот титул стал вторым в карьере на уровне турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Напомним, дебютный титул на мэйджоре Соболенко завоевала также на Открытом чемпионате Австралии. В финале соревнований Арина со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 казахстанку Елену Рыбакину.