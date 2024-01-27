Ольховский: Соболенко лучше Свёнтек — на Australian Open доказала, что она номер один

Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал победу Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии.

«Арина показала сильнейшую игру на этом турнире, совершенно безапелляционно. Даже в самом тяжёлом для неё матче против Гауфф у Арины было преимущество. На мой взгляд, Арина стала давать больше вращения, надёжнее играть. Раньше у неё часто срывалось, потому что очень сильно била.

Я уже говорил, что её мощь не всегда шла ей на пользу. Сейчас она научилась поумерить свой пыл и играть туда, куда нужно играть. На этом турнире она доказала, что она — номер один или два в мире. Не знаю, как Свёнтек, но сейчас Арина по игре выглядит лучше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.