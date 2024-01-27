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«Столько разных чувств». Циньвэнь — о поражении от Соболенко в финале AO-2024

«Столько разных чувств». Циньвэнь — о поражении от Соболенко в финале AO-2024
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15-я ракетка мира, китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поздравила Арину Соболенко с победой в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Поздравляю Арину с потрясающим матчем. Это мой первый финал, немного жаль, но это опыт для меня. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть на меня. Сейчас столько разных чувств. Чувствую, что могла сыграть лучше, но в этом матче не получилось. Спасибо команде, которая помогла мне добраться сюда. Мне очень понравилось играть на этом турнире, у меня останутся прекрасные воспоминания о нём. Уверена, что в будущем их ещё будет много и они сложатся лучше. Спасибо всем!» — сказала спортсмена на церемонии награждения.

Напомним, китаянка уступила Соболенко со счётом 3:6, 2:6.

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