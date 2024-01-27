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Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних сетов, проведённых на Australian Open

Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних сетов, проведённых на Australian Open
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних сетов, проведённых на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Единственную партию из этой впечатляющей серии Соболенко отдала в прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии — 2023 чемпионке Уимблдона-2022, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Напомним, их встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, тогда Арина завоевала дебютный титул на ТБШ.

На Australian Open — 2024 Соболенко также дошла до финала без потери сета. И даже в финале белоруске удалось одержать победу в двух партиях. Со счётом 6:3, 6:2 была повержена 15-я ракетка мира, представительница Китая Чжэн Циньвэнь (15).

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