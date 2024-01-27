Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних сетов, проведённых на Australian Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних сетов, проведённых на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Единственную партию из этой впечатляющей серии Соболенко отдала в прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии — 2023 чемпионке Уимблдона-2022, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Напомним, их встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, тогда Арина завоевала дебютный титул на ТБШ.

На Australian Open — 2024 Соболенко также дошла до финала без потери сета. И даже в финале белоруске удалось одержать победу в двух партиях. Со счётом 6:3, 6:2 была повержена 15-я ракетка мира, представительница Китая Чжэн Циньвэнь (15).