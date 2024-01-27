«Ракета!» Легендарный Род Лэйвер поздравил Арину Соболенко с победой на Australian Open

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер отреагировал на итоги женского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2024, который прошёл на арене, названной в его честь.

«После того как вы добились успеха, уже трудно остановиться. Поздравляю со вторым титулом на Australian Open Арину Соболенко, вас было не удержать. Ракета!» — написал Лэйвер в своих социальных сетях.

Напомним, в финале Australian Open Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15). Это самый лёгкий по счету решающий матч на AO с 2012 года, когда белоруска Виктория Азаренко разгромила россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:0.