Арина Соболенко: мы с командой постоянно творим всякие безумные вещи. Это мне помогает

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы на Australian Open – 2024 высказалась о том, что она на корте и вне корта – два разных человека.

«Главное в нашем деле – веселиться и наслаждаться процессом. Мы с командой постоянно творим всякие безумные вещи (улыбается). Это помогает мне сохранять концентрацию на корте. На корте и так достаточно давления, так что вне корта мы стараемся не усложнять, веселиться, чтобы все получали удовольствие от процесса.

Это хорошо, что на корте и вне корта я разная. Если была одинаковой, у меня бы не было такой команды. Думаю, я была бы одна (улыбается). Нужно было много времени, чтобы я стала на корте такой, как сейчас, чтобы контролировала себя, лучше себя понимала. Это был долгий путь. Сказала так, будто собираюсь после сегодняшнего завершить карьеру (смеётся). Но нет, думаю, ещё слишком рано. Я ещё могу что-то сделать», — сказала Соболенко на пресс-конференции.