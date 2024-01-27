Соболенко: сейчас понимаю, почему чемпионы плачут, когда выигрывают даже 15-й «Шлем»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ответила, помогла ли ей дебютная победа на турнирах «Большого шлема» играть в важных матчах свободнее.

«Знаете что? Я на самом деле думала, что та победа поможет мне стать более свободной, не переживать о разных вещах. Но нет, всё как раньше. Всё равно очень хочешь выиграть, всё равно упорно работаешь для этого, всё равно надо проявлять себя и бороться за победу, показывать свой лучший уровень.

Раньше я смотрела, как все чемпионы плачут после каждого «Шлема» и думала – да ладно, ты уже раз 15 выиграл. Сейчас-то что плакать уже? А сейчас чувствую, что понимаю, почему они каждый раз плачут. Потому что каждый раз то же самое давление, те же самые ожидания. Ты так же сильно этого хочешь. Эмоций всегда много. Всё как раньше (улыбается)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.