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Тренер Соболенко: наверное, только завтра осознаем, что Арина выиграла АО. Палитра эмоций

Тренер Соболенко: наверное, только завтра осознаем, что Арина выиграла АО. Палитра эмоций
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Тренер Антон Дубров, работающий со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, высказался о победе теннисистки на Открытом чемпионате Австралии — 2024 и рассказал, что команда спортсменки улучшала после поражения в финале US Open — 2023.

«Думаю, будет как в прошлом году — наверное, только завтра осознаем. Пока что голова то ли кружится, то ли нет, я то ли счастлив, то ли нет. Палитра эмоций.

Над чем работали после поражения в финале US Open? Кажется, Кори Гауфф тоже говорила, что там был не лучший матч для них обеих. Но мы стараемся сделать так, чтобы она могла действовать в своём стиле, даже когда играет не лучшим образом. Старались работать над драйв-воллеем, больше выходить к сетке, заставлять себя выходить ближе. Если не можешь играть на задней линии, не можешь бить оттуда навылет, значит, надо пробовать что-то ещё. Старались улучшить эту часть. И другие элементы – подачу, приём, всё. Надо постоянно улучшать всё, но особенно много работали над движением и тем, чтобы завершать розыгрыши у сетки», — рассказал Дубров на пресс-конференции после финала Australian Open.

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