«Плакала, ломала ракетку, сходила с ума». Арина Соболенко – о сложных периодах в карьере

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы на Australian Open – 2024 рассказала, как повлияли на неё сложные периоды в карьеры, в частности, неудачный сезон 2022.

«Был момент, когда я не верила, что однажды выиграю «Шлем». Особенно когда постоянно делала двойные ошибки и не могла наладить свою подачу. Было много взлётов и падений. Но я не могла просто сдаться. Чувствовала, что надо просто продолжать делать своё дело. Мне надо было продолжать биться за свою мечту. Хочется верить, что там что-то есть… Что папа смотрит на меня и гордится мной. Ради семьи я не могла всё бросить.

Конечно, был момент, когда думаешь – наверное, я никогда не выиграю «Шлем». Но надо продолжать работать и пытаться снова и снова. В конце будет видно, суждено тебе или нет. Надо просто отбросить негативные мысли.

Думаю, всё приходит с опытом. Без тяжёлых поражений не будет больших побед. Конечно, я была подавлена после этих матчей. Плакала, ломала ракетку, сходила с ума. Но через день-другой мы садились с командой и думали – ладно, что нам надо сделать, чтобы исправить это, чтобы такого больше никогда не происходило? Это процесс, надо просто получать от него удовольствие, верить в него и в то, что в следующий раз ты сможешь лучше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.