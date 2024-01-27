«Финал всегда есть финал». Селиваненко — о непредсказуемости результата AO-2024

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в преддверии финального матча Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне между Янником Синнером и Даниилом Медведевым заявил, что время, проведённое на корте — это не определяющий фактор для победы.

«Даниил и Янник на пути к финалу прошли разными с точки зрения проведенного на корте времени путями. Но финал всегда есть финал и фактор игрового времени в предыдущих матчах не является каким-то уж особенно определяющим фактором» — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Отметим, что Медведев в сравнении с Синнером провёл большее количество времени на корте в течение всего турнира. В трёх матчах он сыграл все пять сетов, в то время как Синнер не провёл ни одного пятисетовика на Australian Open — 2024.

Напомним, что матч между финалистами Australian Open — 2024 состоится 28 января в 11:30 мск.