43-летний Бопанна после победы на АО стал самым возрастным чемпионом ТБШ в Открытой эре

Индийский теннисист Рохан Бопанна, который сегодня, 27 января, в дуэте с австралийцем Мэттью Эбденом стал чемпионом Australian Open — 2024, стал самым возрастным победителем турниров «Большого шлема» в Открытой эре. Сейчас спортсмену 43 года, 10 месяцев и 23 дня.

Отметим, что после выхода в финал US Open в 2023 году Рохан Бопанна также устанавливал рекорд по возрасту, став в возрасте 43 лет, 6 месяцев и 4 дней самым возрастным финалистом «Шлемов» в Открытой эре.

Для индийского спортсмена это был третий финал турниров «Большого шлема» в парном разряде и первая победа в нём после поражений на US Open в 2010 и 2023 годах. Отметим, что Бопанна является чемпионом «Ролан Гаррос» в миксте в 2017 году.