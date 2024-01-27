Соболенко готова к «большой вечеринке» после второй победы на AO

Сегодня, 27 января, белорусская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Арина Соболенко стала победительницей турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Она заявила, что прошлую победу не удалось отпраздновать, но в этот раз всё должно получиться.

«Да, это будет большая вечеринка, в прошлый раз жена моего агента подвернула лодыжку! На этот раз мы позаботимся о том, чтобы никто не пострадал, и отпразднуем это» — приводит слова Соболенко телеканал Eurosport.

Напоминаем, что в финале спортсменка обыграла китаянку и чемпионку двух турниров WTA Чжэн Циньвэнь в финальном матче со счётом 6:3, 6:2. Сама белоруска не ожидала, что выиграть всё-таки получится. В прошлом году Соболенко также обошла Рыбакину, которая представляет Казахстан.