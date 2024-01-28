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«Наверное, хочет на Олимпиаду попасть». Журова — о смене гражданства Шевченко

«Наверное, хочет на Олимпиаду попасть». Журова — о смене гражданства Шевченко
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Депутат госдумы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о смене спортивного гражданства теннисиста Александра Шевченко. Она назвала его решение выступать за другую страну странным и совсем необязательным.

«У нас и раньше спортсмены меняли гражданство, но в основном те, кто не выдерживали конкуренцию. И мы спокойно к этому относились. Что касается именно Шевченко, то для меня его решение сменить гражданство — странное. Наверное, хочет на Олимпиаду попасть. Но боюсь, что таким образом уже не получится.

Для теннисистов, я считаю, вообще непринципиально менять гражданство, они все равно играют. Поэтому смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна, если только ему не пообещали деньги или финансирование" — приводит слова Журовой Sport24.

Напомним, что теннисист Шевченко родился в Ростове-на-Дону, а с девяти лет жил и тренировался в Австрии. Он также имеет вид на жительство в Словакии. Сам спортсмен очень рад смене гражданства и объявил об этом в социальных сетях. Также с ним вышло интервью на You-Tube канале Федерации тенниса Казахстана, где он выразил желание скорее выступать под их флагом.

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