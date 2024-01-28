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Соболенко опубликовала пост после победы на Открытом чемпионате Австралии

Соболенко опубликовала пост после победы на Открытом чемпионате Австралии
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после победы в финале Открытого чемпионата Австралии. Напомним, в решающем матче турнира Соболенко обыграла победительницу двух турниров WTA, китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2.

«Чувствую себя хорошо, как и полагается чемпиону», — написала Соболенко в своей социальной сети.

Соболенко провела самый лёгкий по счёту решающий матч австралийского турнира «Большого шлема» с 2012 года, когда белоруска Виктория Азаренко разгромила россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:0.

Отметим, Соболенко второй раз подряд стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче прошлого года она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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