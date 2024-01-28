Медведев по пути в финал Australian Open провёл на корте 1233 минуты, Синнер — 884

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по пути в финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 провёл на корте 1233 минуты (за шесть матчей). Россиянин выиграл три пятисетовых матча.

Его соперник по финалу четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер, напротив, по пути в финал проиграл лишь один сет (действующему чемпиону Новаку Джоковичу). Их общее время на корте составляет 884 минуты.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Также отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.