Медведев имеет впечатляющую статистику при победе в 1-м сете матча на хардовом ТБШ

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы в стартовом сете матча на хардовом турнире «Большого шлема» выиграл 50 из последнего 51 поединка.

Эта статистика интересна тем, что прямо сейчас Медведев (3) борется с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером (4) за победу в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Даниил выиграл первый сет со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Также отметим, что по личным встречам финалистов AO-2024 Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.