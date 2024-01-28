Медведев имеет впечатляющую статистику при победе в 1-м сете матча на хардовом ТБШ
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы в стартовом сете матча на хардовом турнире «Большого шлема» выиграл 50 из последнего 51 поединка.
Эта статистика интересна тем, что прямо сейчас Медведев (3) борется с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером (4) за победу в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Даниил выиграл первый сет со счётом 6:3.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.
Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|5
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Также отметим, что по личным встречам финалистов AO-2024 Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.
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