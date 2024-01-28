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Медведев имеет впечатляющую статистику при победе в 1-м сете матча на хардовом ТБШ

Медведев имеет впечатляющую статистику при победе в 1-м сете матча на хардовом ТБШ
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы в стартовом сете матча на хардовом турнире «Большого шлема» выиграл 50 из последнего 51 поединка.

Эта статистика интересна тем, что прямо сейчас Медведев (3) борется с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером (4) за победу в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Даниил выиграл первый сет со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		3
6 		5
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Также отметим, что по личным встречам финалистов AO-2024 Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.

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