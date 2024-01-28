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Ник Кирьос назвал «сексуальным» один из ударов Медведева в финале Australian Open — 2024

Ник Кирьос назвал «сексуальным» один из ударов Медведева в финале Australian Open — 2024
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Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос, который в эфире Eurosport комментирует мужской финал Открытого чемпионата Австралии – 2024, восторгается игрой чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

В конце второго сета Кирьос отметил следующее: «Медведев сейчас подаёт невероятно».

А в начале второй партии Ник назвал удар Даниила слева по линии «сексуальным».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		3
6 		5
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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