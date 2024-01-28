Ник Кирьос назвал «сексуальным» один из ударов Медведева в финале Australian Open — 2024

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос, который в эфире Eurosport комментирует мужской финал Открытого чемпионата Австралии – 2024, восторгается игрой чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

В конце второго сета Кирьос отметил следующее: «Медведев сейчас подаёт невероятно».

А в начале второй партии Ник назвал удар Даниила слева по линии «сексуальным».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.