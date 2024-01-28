Даниил Медведев дважды проигрывал матчи, в которых вёл со счётом 2:0 по сетам

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дважды в карьеры проигрывал матчи, когда вёл в них 2:0 по сетам.

«Ролан Гаррос» — 2019, первый круг

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 4:6, 6:4, 6:2, 7:5.

Australian Open – 2022, финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Данная статистика интересна в разрезе того, что в данный момент Медведев играет в финале Australian Open – 2024 с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Даниил уверенно выиграл два первых сета (6:3, 6:3), однако третий отдал сопернику (4:6).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.