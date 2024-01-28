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Даниил Медведев дважды проигрывал матчи, в которых вёл со счётом 2:0 по сетам

Даниил Медведев дважды проигрывал матчи, в которых вёл со счётом 2:0 по сетам
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дважды в карьеры проигрывал матчи, когда вёл в них 2:0 по сетам.

«Ролан Гаррос» — 2019, первый круг

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 4:6, 6:4, 6:2, 7:5.

Australian Open – 2022, финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Данная статистика интересна в разрезе того, что в данный момент Медведев играет в финале Australian Open – 2024 с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Даниил уверенно выиграл два первых сета (6:3, 6:3), однако третий отдал сопернику (4:6).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 4
6 		6 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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