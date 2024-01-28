Медведев — единственный теннисист, проигравший два финала ТБШ, ведя в них 2:0 по сетам

Победитель US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев на данный момент является единственным теннисистом, который проиграл два финала турниров «Большого шлема», ведя в них по сетам со счётом 2:0.

Оба неудачно сложившихся для Медведева финала прошли на Открытом чемпионате Австралии.

Финал Australian Open — 2024. Даниил Медведев (Россия, 3) – Янник Синнер (Италия, 4) – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Финал Australian Open — 2022. Даниил Медведев (Россия, 2) – Рафаэль Надаль (Испания, 6) – 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.