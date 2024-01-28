Ольховский объяснил поражение Медведева от Синнера в финале Australian Open

Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский поделился мнением о поражении россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open.

«Очень обидное поражение Медведева в пяти сетах. В первых двух сетах было преимущество, потому что концентрация была феноменальная. В третьем Янник немного реабилитировался, стал легче выигрывать свои подачи. В четвёртом сете у Даниила были шансы при счёте 3:3 — реальная возможность перевернуть матч. Очень обидно, но Даниил — молодец, финал провёл очень здорово. Но в таком затяжном матче сил немного не хватило.

У Даниила не было проблем в этом финале. Я изначально говорил, что Синнер сильнее по игре, но первые два сета Медведев психологически задавил Янника, показал игру, которую никто от него не ожидал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в финале соревнований Медведев (3) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира, 22-летнему итальянцу Синнеру (4). Для Янника это дебютный титул чемпиона ТБШ.