Карлос Алькарас отреагировал на победу Янника Синнера в финале Australian Open — 2024

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил четвёртую ракетку мира, итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, Синнер стал победителем Australian Open — 2024. В финале соревнований Янник со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 обыграл чемпиона US Open — 2021, третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева (3).

«Я так рад за тебя, Янник! Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо другой! Наслаждайся моментом, мой друг!» — написал Алькарас у себя в социальных сетях.