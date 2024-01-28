Даниил Медведев останется третьей ракеткой мира по итогам Australian Open — 2024

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сохранит за собой третью позицию в рейтинге ATP по итогам выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2024.
Напомним, в Мельбурне Медведев (3) дошёл до финала соревнований, где в пяти сетах проиграл 22-летнем итальянцу Яннику Синнеру (4). За счету этого Синнер приблизился к россиянину в рейтинге ATP.
То, каким будет топ-5 рейтинга ATP по итогам Australian Open – 2024:
1. Новак Джокович (Сербия, дошёл до полуфинала AO) – 9 855 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания, дошёл до четвертьфинала AO) – 9 255.
3. Даниил Медведев (Россия, сыграл в финале AO) – 8 765.
4. Янник Синнер (Италия, выиграл AO) – 8 310.
5. Андрей Рублёв (Россия, дошёл до четвертьфинала AO) – 5 050.