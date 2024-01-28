Янчук: Медведев исчерпал себя физически на пути к финалу Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук подвёл итоги финального матча на Australian Open, в котором встречались россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

«Начал бы с того, что в полуфинале Даниилу пришлось очень потрудиться в матче из пяти сетов. То, что он дошёл до финала, — хорошее достижение. И здесь Медведев был близок к победе.

Синнер — очень сложный соперник. Он очень зарекомендовал себя, обыграв Джоковича. Это сформировавшийся, высококлассный теннисист. Что важно, Синнер молод и быстр, и вынослив. Это позволило ему сыграть все пять сетов и только прибавить по ходу матча.

В конце матча нужны силы, контроль. Когда человек устаёт, начинает ошибаться. Нагрузки дают о себе знать. В конце матча как раз и сказалась молодость Синнера, Медведев был не в состоянии добегать до некоторых мячей. А соперник был быстрее, острее. Медведев исчерпал себя физически на пути к финалу», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.