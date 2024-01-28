Даниил Медведев обошёл Марию Шарапову по сумме призовых за карьеру

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2024 обошёл пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира соотечественницу Марию Шарапову по сумме призовых, заработанных за карьеру.

Напомним, в Мельбурне Медведев дошёл до финала, где в пяти сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Даниил получит за выступление на AO-2024 $ 1,1 млн. Таким образом, общая сумма его призовых составит $ 39,2. Шарапова же за карьеру призовыми заработала $ 38,7 млн.

Напомним, Медведев проиграл в титульной встрече Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Нельзя не отметить, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022).