«Ты делаешь меня гораздо лучше как игрока». Синнер выразил благодарность Медведеву

Чемпион Australian Open — 2024, итальянский теннисист Янник Синнер обратился к Даниилу Медведеву после победы на турнире «Большого шлема».

«Поздравляю Даниила и его команду с потрясающим турниром. Мы с тобой уже сыграли столько финалов. В каждом матче я нахожу что-то, в чём могу прибавить. Ты делаешь меня гораздо лучше как игрока. Весь турнир ты потрясающе сражался, провёл столько часов на корте. И сегодня бежал за каждым мячом — это впечатляюще. Надеюсь, ты ещё сможешь поднять этот трофей. Уверен, тебе это по силам», — сказал Синнер после матча.

Напомним, Медведев проиграл в титульной встрече Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Даниил получит за выступление на AO-2024 $ 1,1 млн. Нельзя не отметить, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022).