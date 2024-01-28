Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ты делаешь меня гораздо лучше как игрока». Синнер выразил благодарность Медведеву

«Ты делаешь меня гораздо лучше как игрока». Синнер выразил благодарность Медведеву
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Australian Open — 2024, итальянский теннисист Янник Синнер обратился к Даниилу Медведеву после победы на турнире «Большого шлема».

«Поздравляю Даниила и его команду с потрясающим турниром. Мы с тобой уже сыграли столько финалов. В каждом матче я нахожу что-то, в чём могу прибавить. Ты делаешь меня гораздо лучше как игрока. Весь турнир ты потрясающе сражался, провёл столько часов на корте. И сегодня бежал за каждым мячом — это впечатляюще. Надеюсь, ты ещё сможешь поднять этот трофей. Уверен, тебе это по силам», — сказал Синнер после матча.

Напомним, Медведев проиграл в титульной встрече Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Даниил получит за выступление на AO-2024 $ 1,1 млн. Нельзя не отметить, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022).

Материалы по теме
«Ты это заслужил». Медведев трогательно обратился к Синнеру после поражения на AO-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android