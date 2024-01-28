Видео драматичного поражения Даниила Медведева в финале Australian open — 2024

Сегодня, 28 января, состоялся финальный матч Australian open — 2024, в котором встретились чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и итальянский теннисист, четвёртая ракетка мира Янник Синнер.

Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Итальянский спортсмен впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» и, соответственно, одержал первую в карьере победу на крупнейших теннисных соревнованиях. Медведев, в свою очередь, проиграл финал Открытого чемпионата Австралии в третий раз в карьере.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Янника Синнера над Даниилом Медведевым на Australian Open.