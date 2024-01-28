Янник Синнер: мне нравится танцевать в шторме давления

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Открытом чемпионате Австралии рассказал, чувствовал ли он давление, когда о нём говорили как о будущем победителе турниров «Большого шлема».

«Давление всегда есть, но давление – это хорошо. Надо хорошо его воспринимать. Это ведь привилегия, разве нет? Не так много игроков испытывают такое давление. Когда есть давление, значит, люди верят, что ты на самом деле можешь это сделать.

Мне нравится танцевать в шторме давления. Не знаю, как выразиться. Мне это нравится, потому что чаще всего я показываю свой лучший теннис. И я в таких ситуациях довольно расслаблен, потому что всегда стараюсь получать удовольствие на корте. Давление – это привилегия», — сказал спортсмен на пресс-конференции.