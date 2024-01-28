Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер: мне нравится танцевать в шторме давления

Янник Синнер: мне нравится танцевать в шторме давления
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Открытом чемпионате Австралии рассказал, чувствовал ли он давление, когда о нём говорили как о будущем победителе турниров «Большого шлема».

«Давление всегда есть, но давление – это хорошо. Надо хорошо его воспринимать. Это ведь привилегия, разве нет? Не так много игроков испытывают такое давление. Когда есть давление, значит, люди верят, что ты на самом деле можешь это сделать.

Мне нравится танцевать в шторме давления. Не знаю, как выразиться. Мне это нравится, потому что чаще всего я показываю свой лучший теннис. И я в таких ситуациях довольно расслаблен, потому что всегда стараюсь получать удовольствие на корте. Давление – это привилегия», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Мечтаю больше, чем когда-либо». Медведев не сломается после драмы в финале АО?
«Мечтаю больше, чем когда-либо». Медведев не сломается после драмы в финале АО?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android