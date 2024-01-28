Синнер: когда видишь большие имена в сетке и получается выиграть, это особенное чувство

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, высказался о своих ощущениях по ходу Открытого чемпионата Австралии — 2024 и поделился мнением о победе на турнире.

«Готов ли теперь к ещё большим ожиданиям и вниманию? Мне кажется, это часть игры, разве нет? Я очень счастлив быть в этом положении. У меня отличная команда, которая знает, что мне надо делать. У Даррена огромный опыт, он уже не раз через такое проходил. С Симоном мы уже после матча успели обсудить, что можем ещё прибавить.

Всё это часть процесса. Конечно, выиграть этот трофей – это потрясающее ощущение. Я очень благодарен этому. Но знаю, что должен работать ещё больше, потому что соперники придумают, как меня обыграть, и я должен быть готов. Посмотрим, что будет в будущем.

Эта победа кажется особенной, потому что это один из главных трофеев. Когда видишь большие имена в сетке и у тебя получается выиграть, это особенное чувство. Для меня привилегия уже просто быть в сетке, а затем стараться выиграть против других игроков.

Чем дальше заходишь, тем меньше людей остаётся в раздевалке, в столовой. Значит, ты проводишь хороший турнир. Такие ощущения были у меня последние три раунда, потому что с четвертьфиналов арена пустеет. Это очень хорошее ощущение», — рассказал спортсмен на пресс-конференции после победы на Australian Open.